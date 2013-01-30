Ядовитые вафли могут появиться в скором времени на российских прилавках

Польский производитель кондитерских изделий «Magnolia» объявил о возможном попадании на прилавки магазинов вафель с содержанием крысиного яда. Яд мог попасть в сладости вместе с сухим молоком.

Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Кузнецов, в которую экспортируются кондитерские изделия из Польши, направил главам городов и районов, а также руководителям торговых сетей, телеграммы о необходимости усилить контроль за реализацией продукта.



В случае выявления продукции польской компании, необходимо сразу же изымать ядовитые вафли из продажи и информировать об этом органы Роспотребнадзора, сообщает vz.ru.

По сообщениям СМИ, в ряде европейских стран в срочном порядке изымаются из продажи сладости, которые были импортированы из Польши.



