Система экстренного оповещения должна быть внедрена в РФ до 2014 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на ежегодном Всероссийском сборе руководящего состава МЧС РФ поставил перед ведомством задачу - система экстренного оповещения при ЧС должна быть внедрена на территории России до 1 января 2014 года.

Глава правительства подчеркнул, что "система экстренного оповещения граждан должна быть запущена до 1 января 2014 года и должна обеспечивать всей необходимой информацией каждого человека, находящегося в зоне риска".

Дмитрий Медведев также указал на то, чтобы работа по усовершенствованию системы единого вызова оперативных служб 112 шла активнее, ведь ее эффективность уже доказана на опыте других стран. "Она позволяет оказывать гражданам комплексную и, что очень важно в сложных ситуациях, оперативную помощь", — отметил премьер.

В своем выступлении российский премьер отметил, что силами МЧС РФ "за прошлый год было спасено более 200 тысяч человек, более 2 миллионов людей получили помощь". "Это главный результат — вы работаете самоотверженно, честно и во многом благодаря вам Россия является страной с одной из самых мощных служб по борьбе с чрезвычайными ситуациями", - сказал глава правительства. Он также отметил, что природные катаклизмы нанесли семейному бюджету россиян прямой ущерб в более чем 200 миллиардов рублей.

Дмитрий Медведев считает очень важным - объединить усилия МЧС и Минообороны в отдельных случаях, а над координацией своих действий в таких ситуациях, по его мнению, ведомствам предстоит еще поработать.

Он также напомнил, что в 2013 году продолжится переоснащение МЧС, и на это будет потрачено восемь миллиардов рублей, передают российские СМИ.