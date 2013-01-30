Петербуржцам запретили шуметь по утрам, вечерам и праздникам

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга запретили горожанам шуметь и заниматься ремонтом по праздничным и выходным дням не только в вечернее время, но и по утрам. Теперь за звук включенного перфоратора с 7.00 до 12.00 утра грозит штраф от 500 до 4000 рублей, должностным лицам — до 10 тысяч рублей, юридическим лицам — до 50 тысяч рублей.

Данная норма была утверждена в среду местными парламентариями в рамках масштабной правки закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Исключения предусмотрены для работ, связанных с вопросами безопасности.

Напомним, что данный законопроект запомнился горожанам предложенными в него поправками губернатора Георгия Полтавченко, который предложил запретить передвигать в квартирах мебель по ночам и громко стучать. Депутаты эту тему развили буквально до маразма. Парламентарий Алексей Тимофеев даже пошутил, что таким образом можно договориться до того, что в законе пропишут запрет на передвижение холодильника, который мебелью не является, «топот котов», громкий храп, и занятия сексом.

«Между прочим, мои избиратели неоднократно жаловались на громкие стуки кроватей о стену, и стоны»,- пояснил депутат. В своей же квартире, дабы не ссориться с соседями, Тимофеев провел звукоизоляцию.

Впрочем, в итоговую версию закона ни одна из этих «веселых» поправок не вошла. Закон запрещает по ночам и в праздничные и выходные дни по утрам (с 7:00 до 12:00) кричать, свистеть, стучать, передвигать мебель, делать ремонт, петь, играть на музыкальных инструментах, а также издавать «другие шумы».