Дорога к турбазе зятя Сердюкова цела и мосты невредимы (ФОТО)

Сообщения об исчезновении дороги и мостов и фотографии некоего участка степи со следами земляных работ опубликовал ряд российских СМИ, после чего тема стала активно обсуждаться в социальных сетях и блогах.

"Что срыли дорогу и мосты разобрали — это чепуха. Дорога от Житного до Красы цела, мост в прекрасном состоянии, если можно такое сказать про обычный сельский мост. Местные жители не видели в последние дни здесь никакой тяжелой техники. Если только ниже Житного, вблизи самой турбазы — там люди реже бывают. Или только непосредственно на острове, там ведутся какие-то работы с грунтом. Но как можно в селе срыть 6 километров грунтовки, чтобы никто не заметил? Да и зачем?" — сказал собеседник ria.ru.



По его словам, объемы проделанных на этом участке работ и качество дороги "преувеличены прессой в погоне за сенсациями". Дорога существовала здесь несколько десятилетий, со времен колхоза, который использовал ее для прогона техники к сенокосу и ежегодно ремонтировал. После закрытия колхоза и впоследствии появившегося туристического бизнеса никаких экстраординарных работ на грунтовке не проводилось.



"Дорога была устроена поверх той старой, которая и раньше была за Житным. Сейчас на какой сайт не зайдешь, везде пишут, что она то плитами вся уложена, то заасфальтирована. Да близко ничего подобного: в основном грунтовка просто была подбита, подсыпана щебнем. Она даже с колеей. Местные жители надеялись, что щебенка уляжется, но нет, колея снова появилась. Кому надо срывать такую дорогу? Это выдумка", — сообщил представитель администрации.



Он подчеркнул, что дорогу к турбазе никто в индивидуальное пользование не захватывал, и наиболее активно ей пользуются именно жители близлежащих сел, которым "улыбнулась удача".



"Не знаю, было ли в строительстве что-то незаконное, но для нашей территории это подарок судьбы. Потому что в этом направлении есть тоневые (рыболовецкие) участки: тоня Жеребячья и тоня Мартынская. Там находится 200 с лишним гектаров сенокосных угодий. Теперь имеют возможность и местные жители ездить, и рыбаки на работу, и работники с ближайших баз отдыха, и по сенокосам заготовители свободно выезжают. Историю, конечно, раздули на всю страну, но местным жителям и то хорошо, что хоть кто-то приехал и починил эту дорогу", — сказал собеседник агентства.









Фото: Эллина ЕМЕЛЬЯНОВА

Ранее «АН» сообщали: Следователи возбудили уголовное дело в отношении «неустановленных должностных лиц Минобороны» по факту злоупотребления полномочиями при строительстве дороги к загородной резиденции зятя экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова.







