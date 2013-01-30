Немцова вызвали в Следственный комитет РФ на допрос по делу о мошенничестве

Адвокат оппозиционера Бориса Немцова Вадим Прохоров сообщил журналистам, что его подзащитный вызван в Следственный комитет РФ на допрос по делу о мошенничестве с партийными деньгами "Союза правых сил". Беседа со следователем должна состояться 5 февраля.

Вадим Прохоров полагает, что "беседа будет по избирательной кампании в Госдуму в 2007 году, в которой участвовала партия СПС, где в списках был и Борис Немцов", - цитируют адвоката интернет-СМИ.

Напомним, дело о хищении денег из партийной кассы было возбуждено в декабре 2012 года. По данным следствия, компания "Аллект", которую возглавлял оппозиционер Алексей Навальный, заключила с "Союзом правых сил" (возглавлял партию в то время Никита Белых), контракт на оказание рекламных услуг, по которому получила 100 миллионов рублей. Однако, как уверяют в СК РФ, условия договора не были выполнены, а деньги оказались на счетах фирм-однодневок.