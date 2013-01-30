В Саранске могут открыть движение по аварийному мосту

Власти столицы Мордовии готовы пойти на риск ради того, чтобы упорядочить автомобильное движение в городе. Как уже сообщал "АН-онлайн", 18 января в Саранске было запрещено автомобильное движение по мосту, соединяющему центр города с густонаселенной северо-восточной его частью. Причина этого – разрушение части опоры, которое могло привести к обвалу конструкции и трагическим последствиям.

Изначально движение по мосту было перекрыто полностью, затем – ввиду начавшегося транспортного коллапса в городе – было решено пустить по нему общественный транспорт, в противном случае тысячи людей не смогли бы попасть ни на работу, ни на занятия в школах и вузах, ни домой.

Однако, как сообщили в администрации городского округа Саранск, проблему это решило лишь отчасти: невозможность пользоваться одной из основных транспортных артерий в городе приводит к возникновению автомобильных пробок, в которых застревают сотни машин. Единственный на сегодняшний день объезд в центре города не справляется с нагрузкой: дорога проходит по узкому железнодорожному переезду, к тому же перед машинами очень часто закрывается шлагбаум: на этом участке интенсивное железнодорожное движение, к тому же здесь регулярно проводятся маневровые работы.

Автомобильные пробки регулярно возникают в утренние и вечерние часы. В связи с этим, мэр столичного города Петр Тултаев предложил открыть аварийный мост для проезда личного автотранспорта с 7 до 10 часов и с 17 до 20 часов. По мнению градоначальника, это единственный вариант решения проблемы. До конца недели специалисты должны подготовить данные экспертизы и ответить на вопрос: возможна ли временная эксплуатация моста в сложившихся условиях.