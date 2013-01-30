На бога надейся, да сам не плошай

Комплекс под названием «Предтеченский посад» строится в городе Азов Ростовская области. Согласно проекту «первого духовно-просветительского экологического центра» Русской православной церкви, на площади в 25 га неподалеку от центра города будут расположены скит с храмом в честь Ватопедской иконы Пресвятой Богородицы, духовно-просветительский, а также экологический центр с собственным парком, казачий институт, этнокультурный молодёжный лагерь «Россия», рекреационно-спортивная территория с бассейном.

Комплекс будет оборудован гостиничным комплексом, и хорошо охраняемой пристанью для малых судов и катеров. Решение о строительстве вертолётной площадки пока не принято. С северной, южной и восточной стороны территорию огибает приток Дона - река Азовка, с западной стороны - искусственный канал.

По плану, «Предтеченский посад» разместят в парке, который будет частично состоять из помещений-«теплиц», в которых будут созданы все условия для создания контролируемого климата. Здесь планируется выращивать редкие виды растений и содержать таких же редких и дорогих птиц и животных.

Даже в начале строительства можно сказать, что комплекс «Предтеченского посада» по настоящему уникален - он будет безопасным не только для его обитателей, но и для окружающей среды. Это будет абсолютно автономное хозяйство в плане энергоснабжения: освещать и отапливать комплекс будут солнечные батареи, ветряные электростанции и теплонасосы.

На днях настоятель Иоанно-Предтеченского архиерейского подворья Азова игумен Диодор (Соловьев) представил проект в Госдуме РФ. Он, в частности, встретился с главой думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярославом Ниловым.

«Ярослав Нилов пообещал всестороннюю поддержку и помощь в развитии комплекса, посчитав проект очень интересным и полезным не только для жителей Ростовской области, но и для страны в целом», - сообщили агентству «Интерфакс-религия» в пресс-службе подворья.

Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье Азова было создано несколько лет назад. 25 октября 2010 года на это место привезли железнодорожный вагон, его помыли-почистили, и начали совершать богослужения.