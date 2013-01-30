Судья выспался на заседании и попросил сложить с него полномочия (ВИДЕО)
30 января 2013, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Приамурье судья Евгений Махно, уснувший во время судебного процесса, написал заявление о сложении полномочий. В Интернет попала видеозапись, на которой видно, что человек, одетый в судейскую мантию, спит.
Осужденный на этом заседании Андрей Налетов и его представитель Владислав Никитенко рассказали, что в кадре зампредседателя Благовещенского городского суда по уголовным делам Евгений Махно.
Проснувшись, судья вынес Налетову приговор: пять лет лишения свободы в колонии общего режима по статье «мошенничество в предпринимательской сфере».
Коллегия судей Амурской области в начале февраля рассмотрит его заявление, а также представление председателя областного суда, который потребовал уволить Махно, передает РИА «Новости».
Председатель Амурского областного суда Сергей Семенов сообщил, что им внесено представление в квалификационную коллегию судей о привлечении судьи Махно к дисциплинарной ответственности в виде прекращения полномочий.
Семенов уточнил, что сам в заседании коллегии участвовать не планирует. Но ему мне известно, что оно состоится 1 февраля.