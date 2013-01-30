АН приносят извинения мэру Астрахани за ошибку в заголовке материала

«Аргументы Недели» приносят извинения мэру Астрахани Михаилу Столярову за ошибку, допущенную в заголовке новостного материала, опубликованного во вторник, 29-го января.

«Аргументы недели» уточняют, что в заголовке материала «СМИ: Мэр Астрахани избил свою подчинённую, начата доследственная проверка» допущена ошибка, в то время, как в тексте новости шла речь о главе райцентра Астраханской области – городе Нариманов.

Таким образом, мэр города Астрахани Михаил Столяров не имеет отношения к данному материалу и событиям, в нём описанным.