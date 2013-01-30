Хабаровские судебные приставы арестовывают счета честных граждан

Зачем нужны судебные приставы? Этим вопросом задалась хабаровчанка Елена, столкнувшись с равнодушием и хамством сотрудников ФССП. Ее счет в банке оказался арестованным, несмотря на то, что никаких долгов у нее нет. Она обратилась за помощью к корреспонденту «АН-онлайн», и вот что удалось выяснить в ходе небольшого расследования.

Все началось с того, что 25 января Елена пришла в отделение Сбербанка на улице Ленинградской в центре Хабаровска, чтобы получить новую карту – для перечисления зарплаты. А заодно, чтобы перевести на нее деньги с прежней карты. Но сотрудник банка отказала, сообщив, что…счет арестован! «Но позвольте, у меня никаких долгов!», - возмутилась Елена. «Ничем не могу помочь, и никто в банке не может», - ответила менеджер, давая понять, что со своего места не поднимется и делать ничего не станет. Лишь на следующий день, придя в другой офис Сбербанка на южной окраине дальневосточной столицы, удалось выяснить – да, счет арестован 11 января, исполнительное производство поступило из отдела службы судебных приставов по Центральному району Хабаровска. Назвали даже фамилию пристава-исполнителя - Холявицкая. И на то, чтобы найти эти сведения, менеджеру офиса потребовалось около двух минут.

«Я удивилась еще больше. Да, у меня была небольшая просрочка по кредиту, но я оплатила все долги еще в декабре! И банк-кредитор подтвердил, что никаких претензий ко мне не имеет. О каком же аресте счета в январе, тем более зарплатного, может идти речь?!», - возмутилась Елена. До Центрального отдела службы приставов удалось дозвониться лишь в понедельник, 28 января. Там предложили прийти лично и решить проблему. Елена так и поступила, вместе с ней к приставам отправился и корреспондент «АН-онлайн». Сотрудник службы Холявицкая, которая выдала санкцию на арест счета хабаровчанки, оказалась в отпуске. Ее замещала Осипова. Она предложила... самим взять номер счета в банке, с которого нужно было снять арест. «А как же Вы налагали арест, коль сейчас не можете найти номер счета?», - удивилась Елена. На что г-жа Осипова ответила, что «вся полная информация есть только у Холявицкой, я ее только замещаю».

После того, как данные были предоставлены, пристав оформила письмо и сказала, что его нужно отнести в отдел Сбербанка, который занимается арестом счетов и снятием блокировки. Дескать, так будет быстрее, чем по почте. Но, приехав по нужному адресу, Елена узнала, что этот отдел переехал, причем давно. К тому же просто так от частных лиц подобные письма не принимаются, бывают подделки, пояснили хабаровчанке. Поэтому нужна доверенность от пристава-исполнителя. Неужели сотрудник ФССП Осипова об этом не знала? Вернувшись в Центральный отдел ОСП, Елена задала этот вопрос приставу, но ответа не получила. Также в воздухе повис вопрос о том, почему от ФССП не было ни одного уведомления об аресте счета, почему счет арестован уже после погашения долга, и главное – как теперь решить проблему. Не добившись никаких пояснений, Елена потребовала принять меры и снять арест со счета. В ответ хабаровчанка услышала, что она «неадекватная». Причем пристав сказала это громко и в грубой форме. Зато весьма любезно ответила кому-то по телефону. Лишь после скандала и вмешательства других сотрудников отдела Осипова все же отнесла письмо в канцелярию и клятвенно заверила, что « в ближайшие два-три дня оно будет доставлено в Сбербанк».

«Что ж, раз приставы не хотят добровольно выполнять свои обязанности, видимо придется их заставить это делать, а заодно научить элементарным правилам поведения. Ведь эта служба, насколько я понимаю, получает деньги из налогов, в том числе моих! Так почему я не могу добиться исполнения закона, защиты своих интересов? Почему я должна выполнять их работу, теряя время и мотаясь по всему городу? Почему в ответ на вполне законные вопросы и требования я получаю хамство и безразличие – не знаю, не помню, не пойду? Для чего вообще тогда создана эта «служба», раз ее сотрудники не могут – или не хотят – работать должным образом, а порой просто не знают, что они должны делать?», - негодует Елена. Она не верит, что письмо о снятии ареста со счета придет в нужное место вовремя, а ведь в начале февраля – очередная зарплата.

В итоге было решено направить обращение к главному судебному приставу Хабаровского края Ибрагиму Гобееву и прокурору региона Виталию Каплунову. Кстати, как отметила в короткой беседе с корреспондентом «АН-онлайн» старший помощник краевого прокурора Валентина Глазова, жалобы на судебных приставов к ним поступают регулярно. «Причем случаи самые разные – где-то перепутали должника с другим человеком, где-то вовремя не сняли арест со счета. Если гражданин недоволен работой сотрудников ФССП, и внутренней проверки, по его мнению, недостаточно, то можно смело обратиться к прокурорам. Только нужно четко изложить все факты и точно указать, чего именно Вы хотите – наказать приставов за какое-то действие, проверить, прав ли он в своих решениях и так далее», - пояснила Валентина Глазова. Так что теперь нужно дождаться, когда Елена наконец сможет воспользоваться своим счетом в банке, какой ответ будет получен на обращение от руководства краевого управления ФССП, и что даст проверка прокуратуры, если таковая будет назначена.