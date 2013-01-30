Средний размер пенсии вырастет до 10,4 тыс. руб. с 1 февраля

Средний размер трудовой пенсии по старости вырастет до 10,4 тысячи рублей с 1 февраля 2013 года.

"АН" сообщали о готовящейся индексации пенсии на 6,6 процентов. В сообщении Пенсионного фонда РФ говорится, что пенсии будут проиндексированы у 37,3 млн. российских пенсионеров.

В Пенсионном фонде сообщили, что "с 1 апреля ожидается дополнительная индексация трудовых пенсий с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера и увеличение социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год". Ежемесячные выплаты с 1 апреля будут проиндексированы на 5,5 процента.

Как сообщалось ранее, в 2013 году в России произойдет переход на новый порядок расчета потребительской корзины. Использование новой методики приведет к увеличению величины прожиточного минимума в целом по России на 4,2 процента, в том числе для трудоспособного населения — на 3,3 процента, для пенсионеров — на 8,2 процента, для детей — на 4,1 процента. В связи с пересмотром потребительской корзины Минтруд заверил, что социальные пенсии в 2014 году будут проиндексированы на 15 процентов.