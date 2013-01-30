Варварскую реставрацию не остановила даже смертельная трагедия

Эту псковскую деревню с её крепостью именуют «жемчужиной России». Или как однажды сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак: «Центром развития нашего региона является Изборск».

ИЗБОРСК – один из самых древних городов Руси. Оборонительное сооружение, воздвигнутое на Жеравьей горе несколько веков назад и чудом сохранившееся, до недавнего времени поражало своей первозданностью.

Никто не сомневается, что Владимир Путин, утвердивший «План основных мероприятий подготовки и проведения празднования 1150-летия основания Изборска»,думал не о повышении благосостояния чиновников, а хотел добра простым жителям знаменитого поселения. Эти люди наивно надеялись, что огромные средства (почти 5 миллиардов рублей!) для празднования в прошлом году юбилея Изборска решат все их вековые проблемы. Но, увы, ни одной копейки не было запланировано ни на газификацию деревни, ни на улучшение медицинского обслуживания, не говоря уже о таких атрибутах цивилизации, как водоснабжение или канализация. Зато на ремонт четырёх небольших деревенских улиц сразу наметили израсходовать 672 миллиона рублей! А затем ещё 200 миллионов – на их благоустройство и озеленение.

Не надо быть антикоррупционным специалистом, чтобы предположить, что можно ремонтировать и озеленять в Изборске на такие деньги. Явный перебор получился и с другими статьями расходования казённых денег. И как заметил мой знакомый руководитель одной из строительных организаций Пскова, самые большие откаты можно получать на объектах истории и культуры. Денег на их реставрацию выделяют немерено, а как они осваиваются – напрямую зависит не только от мастерства зодчих...

Оригинальный фортель

Минувшей осенью Изборский форпост представлял собой жалкое зрелище. Всё кругом разрыто, словно после бомбёжки. Территория крепости изуродована тяжёлой техникой. Вокруг горы строительного мусора. О качестве работ можно судить хотя бы по тому факту, что недавно отремонтированная стена крепости обрушилась. Но, к великой радости участников освоения бюджетных миллиардов, пришла зима, и объекты реконструкции занесло снегом.

По мнению независимых экспертов, не осталось почти ничего от уникального оборонительного форпоста XIV века. Его заменит убогий новодел, где, судя по всему, будут учтены срочные задачи псковских высокопоставленных чиновников. Так разбомбить Изборск возможно было в том случае, если главных кураторов реставрации интересовала не она, а исключительно освоение бюджета в кратчайшие сроки и своё место в этом приятном процессе. Можно только догадываться о доле откатов, несмотря на старания губернаторской пресс-службы. В подконтрольных СМИ сообщалось о том, что «расследование хищения бюджетных средств в Изборске было инициировано самим губернатором». Правда, говорится о пропавших каких-то трёх миллионах рублей на одном из объектов реконструкции. Но как быть со всеми другими? К примеру, усадьба купца Шведова, ремонт которой обошёлся по документам в 28 миллионов рублей? Может ли примитивная конструкция из сырого бревна стоить таких денег? Понятно, что не может!

Интересно, для самого губернатора Андрея Турчака такое празднование юбилея – это пока ещё реставрация или всё-таки наглый распил казённых средств под видом заботы о нашем культурном и историческом наследии? Не удивлюсь, если Андрей Анатольевич просто проигнорирует мой вопрос. Его подчинённые из последних сил делают хорошую мину при плохой игре. Так, председатель областного комитета по культуре Александр Голышев, понимая, что реставрационные деньги безвозвратно разошлись, придумал оригинальный фортель: «Мы хотим, чтобы люди смогли пройти через все объекты и увидеть размах реставрационных работ». Надо понимать, что при виде строительных лесов, разрухи и мусора у посетителей и тени сомнения не возникнет в грандиозности освоения бюджетных миллиардов.

Однако смотрящий в регионе за культурой человек предпочитает, чтобы вопросы по результатам расходования астрономических для Псковской области средств задавали не ему. Голышев предусмотрительно перевёл стрелки персональной ответственности на губернатора, который как бы лично курировал изборский юбилей. И ведь не раз предостерегали Андрея Анатольевича, что в случае подобного отношения его подчинённых к памятнику истории ждёт не их, а его, губернатора Турчака, слава Герострата.

Трагическая развязка

Не остановила варварскую реставрацию и смерть изборского священника, настоятеля Никольского храма, протоиерея Алексея Лопухина. До последнего своего вздоха отец Алексейпытался противостоять циничным вороватым оккупантам с высокими должностями. Ни для кого не секрет, что изборский священник был главным препятствием к распилу огромных бюджетных средств, выделенных в связи с празднованием юбилея. Отец Алексей вёл активную переписку с областными чиновниками, писал и лично господину Турчаку обо всех безобразиях в Изборске. Но псковский губернатор, любящий осенять себя крестным знамением, так и не ответил священнику.

Молодой управленец прекрасно знал, что директор Изборского музея-заповедника Наталья Дубровская и её вышестоящий начальник Александр Голышев не раз обещали настоятелю Никольского храма снести расположенные в крепости два церковных дома. По мнению этих хранителей старины, постройки XIX века, где бывали великие деятели Церкви, в том числе Патриарх Всея Руси, являлись не более, чем «сараями». Церковные дома были бельмом на глазу для предприимчивых чиновников. Именно за алтарной частью храма в летний сезон во время богослужений они считали вполне возможным размещать шатры для продажи пива. Где выпивка, жратва, там и веселье, видимо, так считают эти работники культуры.

Ситуацию в Изборске можно рассматривать в чём-то даже перекликающейся с событиями вокруг Pussy Riot. Всем известны жёсткие, очевидно политически ориентированные действия властей в данном отдельном случае масленичного скоморошества в Храме Христа Спасителя. А вот в провинциальном Изборске, под крылом вроде бы прогрессивного губернатора, скоморошество у храма может не прекращаться.

Митрофорный протоиерей Алексей Лопухин скончался полтора года назад в ходе заседания федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 1150-летия Изборска под председательством губернатора Андрея Турчака и в то время вице-премьера, а ныне первого заместителя председателя Госдумы РФ Александра Жукова. За несколько минут до своей смерти отец Алексей пытался объяснить, что нужно считаться с мнением людей, которые живут в Изборске. Но высокие чины, ещё не зная о трагической развязке, лишь ухмылялись в ответ...

Губернатор Андрей Турчак, который так и не появился на похоронах священника,клятвеннообещал: «Церковные дома останутся за храмом, как память служению отца Алексея». Но получается, что соврал господин Турчак. Недавно дом причта был снесён под предлогом быстрого возведения нового помещения.

Сразу после смерти и похорон настоятеля Никольского храма, жители Изборской волости отправили губернатору Псковской области коллективное обращение с требованием «не оставлять на своих сытных должностях гонителей отца Алексея».

Однако ответа от господина Турчака так и не последовало…

P. S. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил написать подробное и внятное письмо обо всём, что творится в Изборске. Возможно, Владимир Ростиславович, как главный заказчик реставрационных работ, и вправду заинтересовался всем происходящим в Псковской области и хочет разобраться, на что ушли государевы денежки. И быть может, он совсем не в курсе, что его подчинённые десять дней назад, а именно 21 января 2013 года подписали акт № 888 о выполнении работ по реставрации Изборской крепости на сумму 294.428.456 рублей 07 копеек?

i Для самого губернатора Псковской области Андрея Турчака такое празднование юбилея – это пока ещё реставрация или всё-таки наглый распил бюджетных средств, под видом заботы о нашем культурном и историческом наследии?

Справка АН

Герострат – молодой грек, который 21 июля 356 года до н. э. сжёг храм АртемидыЭфесской с целью обессмертить своё имя. По решению жителей ионийских городов имя Герострата было предано вечному забвению. Однако позже имя поджигателя получило нарицательное значение, им стали называть честолюбцев, добивающихся славы любой ценой.























