В январской квитанции плата за отопление превышена по 263 домам Петербурга

Жилищный комитет завершил проверку правильности начисления квартплаты за январь 2013 года. По ее итогам выявлено 263 многоквартирных дома, где в два раза и более была необоснованно повышена сумма в квитанции в графе "тепло", сообщает "100ТВ".



Больше всего нарушений прав жильцов нашли в Пушкинском районе - в общей сложности 77 домов. 60 жилых зданий, где завышалась плата, оказалось в Кировском районе и 35 - в Невском. Всего по одному такому дому нашли в Колпинском и Петроградском районах. И совсем не обнаружили нарушений в Красногвардейском, Красносельском и Московском районах.



Чиновники направили письма в прокуратуру и жилищную инспекцию для проведения проверок по этим фактам.