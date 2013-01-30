Никита Белых утром прибыл на допрос к следователям

Губернатор Кировской области Никита Белых сегодня утром явился на допрос в управление экономической безопасности и противодействия коррупции при МВД России по региону по делу о махинациях с имуществом ОАО "Уржумский спиртоводочный завод". Белых уже заявил, что он в этом деле просто свидетель. В эти минуты проходит допрос.

"АН" сообщали, что во вторник в рамках данного дела в рабочем кабинете в здании администрации и в резиденции у Никиты Белых прошли обыски. В СКР пояснили, что обыски были проведены "с целью отыскания документов, связанных с отчуждением по заниженной более чем на 90 млн. рублей стоимости доли акций, ранее принадлежавших правительству Кировской области".



По подозрению в совершении указанного преступления задержаны и арестованы генеральный директор ООО "Партнер" Игорь Бурков, Андрей Девятьяров и оценщик Кировского филиала БТИ Марианна Попова. Бывший директор департамента государственной собственности Кировской области Константин Арзамасцев объявлен в розыск.