Детский дом закрыли за ненадобностью в Новосибирской области. ВИДЕО

В деревне Иванково Новосибирской области каждый второй ребенок в семье - приемный. Для многих детей родителями стали учителя, которые их обучали в приюте. Они не побоялись взять даже самых сложных ребят.

А приют в итоге закрыли за ненадобностью.

Старт "приемной кампании" дала Наталья Улищенко 8 лет назад, когда работала в сельсовете. По долгу службы она уговаривала потенциальных мам взять в семью из детдома пятилетнюю Дашу с братом. И решилась забрать их сама. Теперь среди 9 детей и 9 внуков Натальи Владимировны Даша - главная помощница.

Тех, кто берет детей под опеку в Иванкино с каждым годом все больше. 15 воспитанников из местного приюта давно разобрали, и его закрыли. А школу, которая еще несколько лет назад была малокомплектной, напротив, закрывать передумали.



Почти все педагоги в Иванкинской школе - сами приемные родители. У учителя истории и географии Людмилы Зваварзиной - четверо приемных сыновей. Когда двое своих подросли и уехали, привезли из приюта Юру. А потом - еще троих братьев. В опеке предупредили: подростки с непростым характером. Но в семье быстро нашли подход к каждому. Теперь глава семьи мечтает разбавить дружный мужской коллектив дочками.

Сельчане не боятся брать даже детей с хроническими заболеваниями. На сегодняшний день, по словам представителей опеки, иванкинцы никого не вернули обратно в приют.

Так уж получилось, что большинство приемных детей в Иванкино - это мальчики. Причем почти все - настоящие фанаты хоккея. Теперь в деревне есть своя хоккейная команда. Матчи здесь не отменяют, даже когда на улице -30.

Все приемные родители получают от государства неплохую для села финансовую поддержку - около 8 тысяч рублей в месяц за каждого ребенка. Деревню регулярно навещают психологи.