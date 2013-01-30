Борт МЧС доставил на Камчатку пункт временного размещения на 500 пострадавших

На днях на Камчатку на борту самолета МЧС России на случай чрезвычайной ситуации доставили современный пункт временного размещения для пострадавших, который включает в себя все предметы первой необходимости.

В него входит более 100 палаток для проживания, матрасы, одеяла, кровати, комплекты постельного белья, вешалки, комплекты нательного белья и многое другое.

"Планирование пункта временного размещения (ПВР) осуществляется по принципу расположения зон: жилая, административная, бытовая, объекты энергетического обеспечения, объекты транспортной инфраструктуры.

Пункт временного размещения доставлен на Камчатку планово. Он может разворачиваться в ходе ликвидации как природных, так и техногенных ЧС – например, при ликвидации последствий сильных землетрясений, цунами, крупных природных пожаров, при которых может потребоваться эвакуация населения. Кроме того, отдельные элементы пункта временного размещения могут быть задействованы, например, при необходимости развертывания пунктов обогрева во время аномально низких температур", - сообщила пресс-служба камчатского главка МЧС.

Каркасные модульные палатки, которые входят в состав ПВР, показали свою эффективность и востребованность во время использования их после разрушительных землетрясений в Италии. Они успешно применяются для оперативного размещения пострадавших от ЧС в период ограниченных сроков развертывания.

В комплекте предусмотрены электроагрегаты и отопительные установки, а также другое необходимое оборудование. С их помощью даже в условиях низких температур окружающего воздуха внутри сооружения может поддерживаться температура не ниже +17 градусов. Для установки модулей в неблагоприятных условиях на грунт, снег, грязь предусмотрены покрытия из водонепроницаемой ткани, а также утепленные полы, служащие для теплоизоляции.

Кроме жилой зоны в пункте временного размещения предусмотрены столовая, кухня, медпункт, палатки для школы и детского сада, клуб с комнатой психологической разгрузки, а также прачечная, туалеты и душевые.

"При возникновении ЧС создание пункта временного размещения типа палаточных городков является наиболее быстрым обеспечением приемлемых условий проживания пострадавших. Главный принцип создания пункта временного размещения и организации систем жизнеобеспечения – это создание для пострадавшего населения условий для сохранения его жизни, здоровья и поддержания трудоспособности", - отметил начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю Олег Жанович Волынкин.