Депутата-единоросса Вадима Булавинова Госдума лишит неприкосновенности

Следственный комитет России просит Госдуму лишить депутатской неприкосновенности единоросса Вадима Булавинова.

Следственным управлением СКР по Нижегородской области проведена проверка по материалам, поступившим из регионального Управления ФСБ в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вадима Булавинова, по факту злоупотребления им должностными полномочиями в период работы в должности главы администрации Нижнего Новгорода.

Из материалов проверки следует, что Булавинов, действуя из личной заинтересованности, вопреки интересам службы в июне 2005 года издал распоряжение, в соответствии с которым ООО «Старт-Строй» и «Дельта-Строй» был предоставлен земельный участок в аренду под строительство торгово-развлекательного комплекса. При этом Вадим Булавинов незаконно освободил указанные компании от предусмотренных муниципальным законодательством выплат 7% стоимости законченного строительством торгово-развлекательного комплекса. С целью получения для себя выгоды имущественного характера он добился включения в состав учредителей названных компаний своего сына Евгения, и оговорил долю его участия в размере 22,25%. В результате незаконного освобождения строительных компаний от обязательных выплат, в бюджет города не поступили денежные средства в размере более 600 миллионов рублей, которые должны были быть потрачены на расселение граждан из ветхого жилья, сообщается на сайте СКР.

В связи с тем, что в отношении депутатов Госдумы применяется особый порядок уголовного судопроизводства, СКР в Генеральную прокуратуру направлены необходимые документы для внесения в Госдуму представления о лишении депутата Вадима Булавинова неприкосновенности и даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела.