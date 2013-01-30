Россия отказалась от финансовой помощи США в борьбе с наркотиками

Россия прекратила действие соглашения с США о сотрудничестве в правоохранительной деятельности и сфере контроля за оборотом наркотиков. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.

В пресс-службе правительства пояснили, что "соглашение не отвечает реалиям сегодняшнего дня и исчерпало свой потенциал". Документ был подписан сторонами 25 сентября 2002 года. Он предусматривал финансирование американскими властями реализацию антикриминальных проектов в России. Распоряжение главы правительства об отказе сотрудничать с Соединенными Штатами инициировано МИД России.

Уведомить американскую сторону о принятом решении поручено российскому внешнеполитическому ведомству.