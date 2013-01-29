Президенту РФ впервые представили план обороны Российской Федерации

Президенту РФ Владимиру Путину был впервые представлен новый план обороны Российской Федерации, который рассчитан на 10 лет и включает в себя различные риски. Документ представлял министр обороны Сергей Шойгу.

Инициатором создания плана стал сам российский президент. Документ разрабатывали несколько месяцев 49 министерств и ведомств.

В ходе встречи с высокопоставленными военными чиновниками Владимир Путин сказал: "Впервые Генштаб, Министерство обороны подготовили план обороны Российской Федерации, и прошу вас сегодня подробнее доложить об этом".

В свою очередь, глава Минобороны РФ сказал российскому президенту: "Проведен, на наш взгляд, достаточно полный анализ того, что нас ожидает в ближайшее десятилетие. Впервые удалось учесть все программы, связанные с обороной нашей страны. И программы вооружений и программы мобилизационные, и программы всех министерств и ведомств, собственно, по всей территории нашей страны".

Военный министр также заявил, что о подробностях этого важного документа, детали которого не разглашаются, он расскажет главе государства позже и без присутствия прессы.