Президенту РФ впервые представили план обороны Российской Федерации
29 января 2013, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]
Президенту РФ Владимиру Путину был впервые представлен новый план обороны Российской Федерации, который рассчитан на 10 лет и включает в себя различные риски. Документ представлял министр обороны Сергей Шойгу.
Инициатором создания плана стал сам российский президент. Документ разрабатывали несколько месяцев 49 министерств и ведомств.
В ходе встречи с высокопоставленными военными чиновниками Владимир Путин сказал: "Впервые Генштаб, Министерство обороны подготовили план обороны Российской Федерации, и прошу вас сегодня подробнее доложить об этом".
В свою очередь, глава Минобороны РФ сказал российскому президенту: "Проведен, на наш взгляд, достаточно полный анализ того, что нас ожидает в ближайшее десятилетие. Впервые удалось учесть все программы, связанные с обороной нашей страны. И программы вооружений и программы мобилизационные, и программы всех министерств и ведомств, собственно, по всей территории нашей страны".
Военный министр также заявил, что о подробностях этого важного документа, детали которого не разглашаются, он расскажет главе государства позже и без присутствия прессы.