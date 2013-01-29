На развитие здравоохранения до 2020 года потратят около 27 триллионов рублей

В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 года сообщается, что общий объем финансирования госпрограммы "Развитие здравоохранения" до 2020 года составит около 27 триллионов рублей.

В документе говорится об основных векторах развития системы здравоохранения, это - профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни; совершенствование оказания специализированной, высокотехнологичной медпомощи; развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения; охрана здоровья матери и ребенка; развитие медицинской реабилитации; санаторно-курортное лечение и кадровое обеспечение системы здравоохранения.

К 2020 году в результате реализации госпрограммы ожидается, что средняя продолжительность жизни россиянина достигнет 76,1 лет.

Согласно госпрограмме, планируется снизить смертность от болезней системы кровообращения до 508,7 случая на 100 тысяч населения, от онкологии — до 178,2 случая на 100 тысяч, от туберкулеза — до 8,7 случая на 100 тысяч и от ДТП — до 7,63 случая на 100 тысяч населения. Младенческая смертность снизится с нынешних 8,8 до 5,61 на 1 тысячу родившихся. Потребление алкоголя снизится до 6,9 литра на душу населения, а потребление табака — до 16% взрослого населения, передает агентство Прайм.