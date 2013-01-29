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Высокоскоростные железнодорожные магистрали начнут строить в 2013-14 годах
29 января 2013, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]
В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 года сообщается, что реализация проектов по строительству в РФ высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) может начаться в 2013-2014 годах.
Сегодня в России нет выделенных высокоскоростных железнодорожных магистралей. В документе говорится, что среди пилотных проектов - строительство ВСМ Москва-Петербург, а также Москва-Казань-Екатеринбург. Но для начала реализации этих проектов российское правительство должно утвердить схему финансирования, а также сам проект.
Параметрами проекта ВСМ Москва-Петербург предусмотрено строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью 659 километров с временем в пути три часа с учетом максимальной скорости движения на отдельных участках до 400 км/час и стоимостью 1,204 триллиона рублей.
Срок окончания проекта — 2018 год. Прогнозируется пассажирооборот от 5 миллиардов пассажиро-километров в 2018 году до 7,5 миллиарда пассажиро-километров в 2030 году.
Стоимость первого этапа проекта Москва — Екатеринбург протяженностью 1,615 тысячи километров оценивается на уровне 1,530 миллиарда рублей, планируемое время поездки по маршруту Москва — Екатеринбург сократится с 30 до 8 часов с учетом максимальной скорости движения на отдельных участках до 400 км/час, сообщает агентство Прайм.
Однако при неблагоприятных условиях развития экономики реализация указанных проектов может сдвинуться на 10-20 лет, говорится в документе.
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