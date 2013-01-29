Кировский губернатор Никита Белых вызван в среду на допрос

Губернатора Кировской области Никиту Белых вызвали на допрос в среду, 30 января. Кировский губернатор во вторник вечером в эфире телеканала «Контр-ТВ» сообщил, что готов предоставить следователям Следственного комитета все необходимые документы, которые показывают его полную невиновность в деле о приватизации Уржумского спиртоводочного завода.

По словам Белых, при обысках в его рабочем кабинете в здании администрации ничего существенного обнаружено не было. Губернатор Кировской области также заявил, что не намерен обращаться за помощью к президенту РФ.

"АН" сообщали, что во вторник днем в рабочем кабинете губернатора Кировской области Никиты Белых в здании администрации региона проходит обыск.