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Кировский губернатор Никита Белых вызван в среду на допрос
29 января 2013, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатора Кировской области Никиту Белых вызвали на допрос в среду, 30 января. Кировский губернатор во вторник вечером в эфире телеканала «Контр-ТВ» сообщил, что готов предоставить следователям Следственного комитета все необходимые документы, которые показывают его полную невиновность в деле о приватизации Уржумского спиртоводочного завода.
По словам Белых, при обысках в его рабочем кабинете в здании администрации ничего существенного обнаружено не было. Губернатор Кировской области также заявил, что не намерен обращаться за помощью к президенту РФ.
"АН" сообщали, что во вторник днем в рабочем кабинете губернатора Кировской области Никиты Белых в здании администрации региона проходит обыск.
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