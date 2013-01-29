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Глава Мосгорсуда Ольга Егорова пояснила домашний арест Евгении Васильевой
29 января 2013, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]
На вопрос о том, почему экс-чиновницу Минобороны Евгению Васильеву суд определил под домашний арест, а ее подельницу Екатерину Сметанову - в СИЗО, ответила Глава Мосгорсуда Ольга Егорова.
Егорова ответила в интервью газете «Коммерсантъ»: «Со стороны может показаться, что несправедливо. Но в обоих случаях суд при избрании мер пресечения исходил из ходатайств, заявленных следственными органами. В случае с Васильевой следствие само просило определить ее под домашний арест. По закону мы не могли ухудшить ее положение, определить в СИЗО. Могли улучшить, избрав для нее освобождение под залог или подписку о невыезде».
По словам Ольги Егоровой, Мосгорсуд не улучшил и не ухудшил положение фигурантки уголовного дела о хищениях в Оборонсервисе Евгении Васильевой.
«Суд в зависимости от тяжести совершенного преступления и личности обвиняемой может наложить все ограничения, предусмотренные УПК, а может использовать их частично. Но в любом случае не должен поступать, как Хамовнический райсуд, который, в частности, запретил обвиняемой общение со всеми лицами. Круг этих лиц должен быть определен. В данном случае, по определению Мосгорсуда, в него вошли фигуранты дела - обвиняемые, подозреваемые и свидетели. Нельзя же запретить человеку, находящемуся под домашним арестом, звонить тому же следователю, вызывать себе скорую, аварийные службы, полицию. Поэтому Мосгорсуд не улучшил и не ухудшил ее положение - он просто конкретизировал, что ей можно, а что запрещено», - отметила глава Мосгорсуда.
По последним данным, фигурантка дела по «Оборонсервису» Сметанова брала взятки турпутевками, компьютра и деньгами.
Сметанова и ее супруг находятся в СИЗО.
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