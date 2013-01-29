Крымские таможеннники стали обладателями модных брендов на 5,5 миллионов гривен

Крымская таможня в 2012 году перечислила в государственный бюджет Украины 3,3 млрд грн.

Это на 1,8 млрд грн или на 130,6%, более чем в 2011 году, передает пресс-служба ведомства.

«В направлении борьбы с таможенными правонарушениями в течение прошлого года составлено 585 протоколов о нарушении таможенных правил на общую сумму 157 млн 491 тыс. грн, при этом по 411-ти делам изъято предметов правонарушения на общую сумму 39 млн 787 тыс. грн», - уточнили в таможне.

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