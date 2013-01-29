Россияне больше доверяют Андрею Малахову, чем Владимиру Познеру

Для многих россиян телевизор - "окно в мир". Кому же из тележурналистов доверяют наши соотечественники. Итоги опроса фонда "Общественное мнение" показали, что самым авторитетным для россиян является ведущий ток-шоу Андрей Малахов.

31% участников исследования ответили, что самым авторитетным для них является Андрей Малахов. На втором месте – Владимир Познер. Автору собственных программ доверяют 28% россиян. У Владимира Соловьева - 18% и третье место. 15% россиян ответили, что никому не доверяют.

Отметим, Андрею Малахову доверяют в основном женщины старше 60 лет, проживающие в сельской местности с образованием средним или ниже среднего, зарабатывающая от 4 до 9 тысяч рублей.

Средний россиянин, доверяющий Познеру – это городской житель среднего возраста с высшим образованием и доходом свыше 20 тысяч рублей.