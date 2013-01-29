Госдума: Уровень коррупции в российском ОПК сегодня минимальный

Первый зампред комитета ГД по промышленности Владимир Гутенев считает, что сейчас уровень коррупции в оборонном комплексе России минимальный. По мнению депутата, при экспорте вооружения Россия может использовать тот же инструментарий, что и зарубежные коллеги, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей.

Гуутенев считает, что своей деятельностью Россия может использовать коррупционные методы, а набор, чтобы заинтересовывать покупателя, очень высок — от офсетных сделок до различного рода рассрочек и лизинга. "Не исключаю, что мы, конкурируя с такими странами, как Британия, Франция, США, пользуемся такими же механизмами, как и они", — сказал зампред комитета.

70 % правительств мира не в состоянии противостоять коррупции в сфере обороны – такой вывод содержится в пресс-релизе международной неправительственной организации Transparency International (ТI). Организация, основанная в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном, занимается борьбой с коррупцией и исследованием этого явления по всему миру.

Гутенев отметил, чтоне склонен доверять рейтингам TI в части оценки коррупции Российского оборонного комплекса, передает РИА Новости.

Что касается возможности коррупции в Российском оборонном комплексе, Гутенев оценивает ее сегодня минимальной по той причине, что в этой сфере все предыдущие годы "было не до финансирования".

Он напомнил, что вопрос о справедливой рентабельности был решен после назначения Рогозина вице-премьером, курирующим ОПК. Депутат также напомнил, что новый министр обороны Сергей Шойгу в целом поменял концепцию взаимодействия заказчика — Минобороны с предприятиями — исполнителями.

Гутенев также подчеркнул, что все программы по перевооружению в размере 20 триллионов рублей, которые будут выделены до 2020 года, и по техническому перевооружению предприятий (3 миллиона рублей) в рамках целевых программ жестко контролируется Минпромторгом.

Депутат Госдумы Владимир Гутенев также считает, что "после всех скандалов в оборонном ведомстве вероятность коррупционных проявлений в этой сфере будет значительно ниже, чем в любой другой отрасли".