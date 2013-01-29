Экс-премьер РФ Евгений Примаков не был госпитализирован, он дома

Экс-премьер РФ Евгений Примаков не был госпитализирован во вторник больницу в онкологическое отделение. 83-летний Евгений Максимович находится дома.

Ранее во вторник ряд СМИ сообщили, что бывшего главу правительства Евгения Примакова положили в Российский онкологический центр имени Блохина и в среду будет прооперирован, передает РИА Новости. Других подробностей источник агентства не привел.

Евгений Примаков возглавлял российское правительство в 1998-99 годах, а до этого руководил Службой внешней разведки (1991-96) и российским МИДом (1996-98).