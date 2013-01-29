В Волгограде ветерану не хотели давать квартиру

Департамент по жилищной политике администрации Волгограда отказался поставить 89-летнего Никанора Максимовича Теркина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Мотивировали это чиновники тем, что ветеран Великой Отечественной войны, якобы, намеренно ухудшил свои жилищные условия.

«Основанием для данного предположения явилось то, что в квартире площадью 44,2 кв.м., где ветеран проживал совместно с тремя родственниками, после рождения была также зарегистрирована его правнучка», - пояснила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Прокуратура Красноармейского района провела проверку соблюдения жилищных прав 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Никанор Максимович сам обратился в надзорный орган после того, как чиновники отказались признать его нуждающимся в новом жилище.

Прокуратура после проверки всех обстоятельств вынуждена была вступиться за права фронтовика. Администрацию города и департамент по жилищной политике обязали поставить ветерана на учет. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Красноармейского района. Новое жилище Никанору Теркину обещали предоставить в ближайшее время.