Якунин подал иск в суд о защите чести и достоинства против Доренко

Глава ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Владимир Якунин подал иск в Кунцевский районный суд Москвы о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда к главному редактору радиостанции "Русская служба новостей" (РСН) Сергею Доренко.

Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Даньшова, передает РАПСИ.

По словам пресс-секретаря, досудебная подготовка по иску назначена на 31 января.

Она также сообщила, что "в иске указано, что 14 ноября 2012 года в утреннем эфире радиостанции "РСН" в программе "Подъем" ведущий Сергей Доренко допустил высказывания, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию заявителя. Якунин в иске требует опровергнуть порочащую информацию и компенсировать ему моральный вред в размере 80 тысяч рублей. Ответчиками являются Доренко и ООО "Континент" - учредитель "РСН".