Жители Рублевки смогут домчаться в центр Москвы на "Аэроэкспрессе" уже в 2014 году. Электрички ООО "Аэроэкспресс" между Белорусским вокзалом и станцией Усово на Рублево-Успенском шоссе будут курсировать с получасовым интервалом движения в "час пик".

В результате пуска ускоренных электричек существенно улучшится и состояние инфраструктуры: платформы Ромашково, Раздоры, Барвиха, Ильинская, Усово будут оснащены терминалами по продаже билетов и навесами, защищающими от дождя.

На официальном сайте Московской железной дороги сообщается, что жители Рублевки смогут доезжать до станции, оставлять там свои автомобили и передвигаться в столицу по железной дороге в поездах. Это и поможет разгрузить шоссе в Москву. Тридцать минут - и жители Рублевки окажутся в центре Москвы.

В Москве появится наземный дублер метро, который поможет разгрузить на 40 процентов перегруженный метрополитен.