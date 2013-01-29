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Дагестанское радио, вещающее на 14 языках народов России, отмечает 85-летие
29 января 2013, 19:05 [«Аргументы Недели. Северный Кавказ», Хатима Нисредова, Махачкала ]
Дагестанскому радио исполнилось 85 лет. На Кавказе, в России нет более радио, вещающего на 14 языках страны. Юбилей многонационального вещания отметят в мае, на государственном уровне.
Особенностью дагестанского радиовещания на сегодняшний день является его многоязычность. «Дагестан» говорит на 14 конституционных языках народов России - русском, лезгинском, аварском, даргинском, кумыкском, лакском, табасаранском, еврейском, ногайском, рутульском, агульстком, цахурском и других дагестанских языках.
Для многонационального Дагестана вещание на стольких языках проживающих на его территории народов, даже малых (рутульском, агульском, цахурском) является большой гордостью. Ведь для тех, кто живет в районах, сельской местности, новости дагестанского радио остаются едва ли не единственным источником информации. Кстати, помимо новостей, сотрудники редакций еженедельно готовят и блоки тематических передач.
«Говорят, что пресса, телевидение, радио на языках народов Дагестана вымирает, и сохранять его нет необходимости. Я в корне с таким мнением не согласна и никогда не соглашусь. И нашей первоочередной задачей считаю – сохранение национального вещания», - говорит директор ГТРК «Дагестан» Луиза Алиханова.
Стоит отметить, что дагестанское радио уникально не только языковым многообразием. Оно имеет богатую и раритетную фонотеку, которая насчитывает более 46 тысяч экземпляров звукозаписи. Здесь можно найти и голоса знаменитых артистов республики, и постановки спектаклей, и детские передачи и многое другое. Все это собиралось в течение долгих лет, пленки с голосами 50-х годов можно назвать раритетными.
85-летие дагестанского радио намерены отметить в мае на высшем уровне, с приглашением гостей из разных регионов страны, работников культуры и искусства. Точная дата пока не назначена, но уже идут подготовки. Так к юбилею в стенах Дома радио открыли музей, особенно ценны в котором - старые пластинки и фотографии.
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