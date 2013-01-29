Борис Немцов описывает ситуацию с Козловым как «полную чудес»

Лидер РПР-ПАРНАС Борис Немцов рассказал «АН-онлайн», что в течение всего дня, пока суд Иваново выносил отказ в УДО бизнесмену Алексею Козлову, в городе творились странные вещи, похожие на спецоперацию.



Оппозиционер отметил, что в Иваново много силовиков и людей из отдела по борьбе с экстремизмом. «За мной и Ольгой Романовой (оппозиционер, жена А. Козлова – прим. ред.) весь день следили, за машинами, в гостинице», - сказал Б. Немцов.

Лидер РПР-ПАРНАС подчеркнул, что, несмотря на положительные характеристики, данные, в целом, руководством колонии А. Козлову, его все равно не выпустили. «Скорее всего, тут идет какое-то давление сверху на руководство колонии, а они, в свою очередь, давят на суд. Наверное, потому, что А. Козлов является мужем известного оппозиционного деятеля О. Романовой», - резюмировал Б. Немцов.