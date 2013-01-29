На пикет в поддержку арестованных по делу «6 мая» пришли около 20 человек

С 18:30 у станции метро "Улица 1905 года" в Москве проходит согласованная акция в поддержку "узника Болотной" Сергея Кривова. Сейчас у памятника "Героям революции 1905-1907 годов" собралось около двадцати человек. Участники пикета пришли с плакатами, призывающими помочь расследованию "дела 6 мая" и портретами узников.



Целью пикета организаторы акции называют "моральную поддержку Сергея Кривова и других арестованных по "делу шестого мая". Ранее организаторы пикета убедительно просили участников не использовать лозунгов и плакатов, выражающих неприязнь к действующей политической системе и ограничиться лозунгами, поддерживающими "узников Болотной".

Сергей Кривов обвиняется в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции во время беспорядков на Болотной площади 6 мая. С 18 октября 2012 года он содержится в СИЗО "Матросская Тишина". В знак протеста против незаконного содержания под стражей Кривов 40 дней держал голодовку, которую приостановил 25 января.