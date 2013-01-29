В Подмосковье приемным семьям с детьми-инвалидами предлагают увеличить выплаты

Во вторник временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что считает необходимым увеличить почти в два раза выплаты приемным родителям, которые взяли на воспитание детей-инвалидов.

Об этом сегодня Андрей Воробьев заявил в Красногорске в своей программной речи "Наше Подмосковье. Приоритеты развития" на 2013-2015 годы.

Он сообщил, что жителям Московской области, взявших в семью детей-инвалидов, увеличат выплаты почти в два раза: "Сейчас каждый родитель семьи, взявший такого ребенка, получает из областного бюджета ежемесячно 13 800 рублей. Я предлагаю увеличить эту сумму до 25 000 на каждого родителя".

По его словам, для таких семей будет дополнительно построен специальный поселок, сейчас об этом уже есть договоренность с Русской православной церковью и меценатами.

Кроме того, и.о. губернатора Подмосковья отметил, что в Московской области в настоящее время насчитывается 25 тысяч детей-сирот, но только лишь 2 тысячи из них живут в интернатах. Андрей Воробьев подчеркнул, что подмосковные власти намерены закрыть за 2 года "8 из 44 домов-интернатов. За ненадобностью".

В своей речи Андрей Воробьев говорил и о решении социальных проблем региона. Он пообещал, что уже в мае будет увеличен региональный МРОТ с 9 до 10 тыс рублей, а зарплата бюджетников будет проиндексирована дважды - в мае и сентябре - на 6 и 9 процентов, передают российские СМИ.