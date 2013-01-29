Суд Иваново отказал бизнесмену А. Козлову в УДО

Ивановский районный суд более 8 часов рассматривал ходатайство об условно-досрочном освобождении бизнесмена Алексея Козлова, отсидевшего уже 4 из 5 назначенных ему лет. Защиту на заседании представляли его жена – Ольга Романова, а также адвокаты Алхас Абгаджава и Валентин Богдан. На суде также присутствовал лидер РПР-ПАРНАС Борис Немцов. Судья – Константин Гуренко.



Защита заявила в начале заседания, что местная прокуратура «покровительствовала вымогателям, требовавшим от А. Козлова 3 млн рублей» за УДО, после чего попросила отвода прокурора. Судья удалился в совещательную комнату, где принял решение об отказе отвода прокурора.

После чего К. Гуренко рассмотрел документы о поведении А. Козлова в колонии, о том, что он, дескать, хранил на рабочем месте еду, а это запрещено уставом колонии.

Выступили защитники. За 1,5 часа до вынесения решения судья снова удалился в совещательную комнату, теперь уже о самом УДО. «В Ивановском суде перерыв. Через два часа нам откажут в УДО», - написала в это время на своей странице в Facebook О. Романова. Во время оглашения решения в зал заседаний она уже входить не стала – ждала в коридоре уже понятный вывод суда.