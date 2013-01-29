Американские усыновители взывают к отцовским чувствам Путина

Семьи из США вновь обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой позволить им усыновить российских детей, процедуру усыновления которых они начали задолго до принятия «закона Димы Яковлева».

«Мы познакомились с детьми, которых Ваше правительство для нас выбрало, и полюбили их с первого момента, - говорится в письме, опубликованном на странице интернет-издания Public Post. - Эти дети стали частичкой наших семей, и мы не можем дождаться момента, когда сможем привести их домой».

Усыновители просят удовлетворить их просьбу не распространять вступивший в силу 1 января «антимагнитский» закон на выбранных ими детей: «Теперь мы на распутье и не можем себе представить, что произойдет с нами и с детьми, которых мы считаем частью своих семей. Мы молимся и надеемся, что закон, который вошел в силу 1 января 2013 года, не будет иметь обратной силы. Мы молимся и надеемся, что Российская Федерация оставит для нас тот закон, который был в силе, когда мы познакомились с нашими детьми. Как родитель, говорящий с родителем, пожалуйста, дайте нам возможность закончить самый важный путь нашей жизни, начавшийся задолго до того, как Вы подписали новый закон. Пожалуйста, разрешите этим детям, которых мы встретили и полюбили, воссоединиться с нами и подарите им семью на всю жизнь».

Под обращением подписались 57 американских семей.