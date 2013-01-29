Яшин и Гайдар комментируют обыски у Никиты Белых

Член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин высказал предположение, почему проходят обыски в кабинете губернатора Кировской области Никиты Белых в здании обладминистрации.

«В кабинете губернатора Никиты Белых проходит обыск. Отказался давать показания на Навального – прислали маски-шоу», - написал Яшин в своем микроблоге.

«К Белых прислали бойцов в масках и с оружием. Беседы в галстуках закончились», - добавил он.

На сайте регионального отделения КПРФ сообщается, что одновременно проходит обыск на правительственной даче Белых на Чёрном озере.

По данным «Газеты.ру», обыски проводятся по делу, на причастность к которому проверяется оппозиционер Алексей Навальный – о превышении должностных полномочий при приватизации ОАО «Уржумский спиртоводочный завод».

СК подозревает, что Навальный, будучи советником Белых, мог быть причастен в 2010 году к продаже 25% акций предприятия по заниженной цене.

«Обыски у Никиты это наглядный конец "Медведевской оттепели", будем ждать когда придут за Гонтмахером (Евгений - прим. «АН-онлайн»)», - написала у себя в Twitter бывший заместитель Белых Мария Гайдар.