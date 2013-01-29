Первый канал ответил Госдуме о зарплате Познера

Гендиректор телеканала «Первый канал» Константин Эрнст ответил на запрос депутатов Государственной думы о зарплате телеведущего Владимира Познера.

По словам Эрнста, телеведущий Владимир Познер в штате не состоит и является не самым высокооплачиваемым сотрудником «Первого канала». Руководитель канала пояснил, что

«практика выплаты более высоких зарплат сотрудникам, имеющим иностранное гражданство, в ОАО «Первый канал» отсутствует, в ряде случаев зарплата некоторых ведущих превышает уровень оплаты Познера», передает РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года в одном из выпусков своей авторской программе Познер, комментируя закон о запрете на усыновление российских детей гражданами США, назвал Госдуму «государственной дурой». Познер сразу извинился и сказал, что оговорился.

Однако депутаты всех фракций Госдумы заявили о намерении разработать законопроект, так называемый закон Познера, запрещающий иностранцам, дискредитирующим Россию, работать в государственных СМИ. У Первого канала запросили информацию о доходах Познера с целью проверить, не получает ли журналист-гражданин трех стран более высокую зарплату, чем его коллеги-россияне.

Владимир Познер на днях извинился еще раз. После извинений депутаты приняли решение не вносить в Госдуму законопроект, который ограничивал бы право на работу на государственных телеканалах для журналистов, имеющих иностранное гражданство.