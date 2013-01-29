Антон Красовский уволен со скандалом с телеканала, запущенного месяц назад

Журналист Антон Красовский ушёл с телеканала Kontr TV, который он запустил в декабре 2012 года вместе с Сергеем Минаевым.

В субботу, 26 января, генеральный директор телеканала Kontr TV Сергей Комаров опубликовал в своем микроблоге Твиттере скриншот сообщения от Антона Красовского со словами: «В общем я не могу работать на вашем телеканале, где я ничего не значу». По словам Комарова, просьба телеведущего была удовлетворена.

Информация о том, что Красовский уходит с телеканала, появилась после эфира программы Angry Guyzzz, вышедшей 25 января, где обсуждался закон о запрете пропаганды гомосексуализма, принятый в тот день Госдумой в первом чтении. В эфире журналист заявил, что депутаты, проголосовавшие за «антигейский» закон, голосовали против самих себя, передает Газета.ру. Запись программы не была выложена ни на сайт телеканала, ни на его страницу в YouTube, сообщает Лента.ру.

Красовский ситуацию не комментирует. «Я — гомосексуал. И я такой же человек, как вы. Как наш президент, как премьер, как и др. люди в АП (администрации президента) или правительстве», — цитируют в соцсетях заявления журналиста, пишет Газета.ру.

Вскоре после этого с сайта телеканала Kontr TV была удалена страница собственной передачи Красовского «Обойма».

Год назад Антон Красовский уволился с канала НТВ.