Следователи допросят губернатора Кировской области Никиту Белых по итогам обыска во вторник его рабочего кабинета в рамках расследования дела о махинациях с акциями ОАО «Уржумский спиртоводочный завод».

Бывший директор департамента государственной собственности Кировской области Константин Арзамасцев объявлен в розыск, сообщается на сайте СКР.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, по факту хищения государственного имущества путем растраты 25,5% акций ОАО «Уржумский спиртоводочный завод».

В настоящее время с целью отыскания документов, связанных с отчуждением по заниженной более чем на 90 млн. рублей стоимости доли акций, ранее принадлежавших правительству Кировской области, следователями Главного следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и ФСБ РФ проводятся обыски у губернатора Кировской области Никиты Белых. По итогам проводимых следственных действий Белых будет допрошен по вопросам, интересующим следствие.

Ранее по подозрению в совершении указанного преступления задержаны генеральный директор ООО «Партнер» Игорь Бурков, Андрей Девятьяров и оценщик Кировского филиала БТИ Марианна Попова. В отношении них по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.