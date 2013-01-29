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Усыновлять сирот могут разрешить людям с инвалидностью или имеющим судимость
29 января 2013, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Зампредседателя комитета Госдумы от Единой России по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Баталина сообщила, что парламентарии рассмотрят возможность разрешить усыновлять сирот гражданам, имеющим инвалидность, а также ранее осужденным по статьям, не связанным с причинением вреда здоровью.
Ольга Баталина пояснила: "Наша задача, чтобы административные барьеры и законодательные препоны, которые не позволяют добросовестным, порядочным людям стать усыновителями и опекунами, были сняты".
Она отметила, что необоснованно лишены права усыновления те люди, которые имеют погашенную судимость. По ее словам, совершение преступлений, которые связаны с профессиональной деятельностью человека, никак напрямую не характеризуют его в качестве потенциального усыновителя.
Парламентарий подчеркнула, что "не могут быть усыновителями люди, которые совершили преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности. Но наравне с ними не могут усыновить ребенка и те люди, которые были судимы, например, за нарушение требований пожарной безопасности или правил безопасности при строительстве объекта".
В нижней палате также рассматривается возможность разрешения усыновления для людей с инвалидностью, "в частности, усыновителями и опекунами не могут быть инвалиды II группы, причем даже по тем заболеваниям, при которых люди чувствуют себя нормально и комфортно... В результате они не могут быть опекунами для родного внука или внучки, если их родители лишены родительских прав", - цитируют Баталину интернет-СМИ.
Напомним, ранее депутаты предложили облегчить процесс усыновления сирот, в частности, было предложено отказаться от оценки площади жилья усыновителей, увеличить срок действия медицинских справок и сократить с 30 до 10 дней срок вступления в силу решения суда об усыновлении.
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