Фигурантка дела по «Оборонсервису» Сметанова брала взятки турпутевками

В МВД России подтвердили, что в отношении генерального директора ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт" Екатерины Сметановой возбуждено дело о коммерческом подкупе, и она брала взятки туристическими путевками, компьютерами и деньгами.

Дело о коммерческом подкупе возбуждено по признакам трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ.

Напомним, Сметанову подозревают в ряде коррупционных схем, связанных с продажей недвижимого имущества Министерства обороны России по заниженной стоимости.

Следствием установлено, что за содействие в реализации высвобождаемой недвижимости подозреваемая Сметанова систематически получала через посредника незаконное денежное вознаграждение от заинтересованных лиц. По данным пресс-службы МВД, задокументированы факты передачи Сметановой двух туристических путевок в Чехию и Израиль общей стоимостью около 500 тысяч рублей, двух планшетных компьютеров, а также 6 миллионов рублей, при получении которых она и была задержана сотрудниками ГУЭБиПК МВД России.

Хамовнический районный суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. На основании всех вскрывшихся фактов возбудили новое уголовное дело.

Оперативно-следственные действия продолжаются. Мать подозреваемой Ольга Пожарская рассказала, что ее дочь с мужем Максимом Закутайло, который также арестован, отдыхали за свой счет.