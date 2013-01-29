В кабинете губернатора Кировской области Никиты Белых прошёл обыск

В рабочем кабинете губернатора Кировской области Никиты Белых в здании администрации региона проходит обыск. В администрации области информацию об обысках подтвердили.

Есть информация, что следователи обыскивают и резиденцию на Черном озере, где проживает Никита Белых. Официально это не подтверждено.

По некоторым данным, обыски связаны с делом о приватизации Уржумского спиртоводочного завода, по которому проверяют бывшего советника губернатора, оппозиционера, члена Координационного совета Алексея Навального.

Напомним, Навальный проходит по двум уголовным делам, а депутаты кировского парламента требовали от правоохранительных органов провести проверку губернатора по поводу информации, содержавшейся в обнародованной переписке Никиты Белых и Алексея Навального.

Источник «Газеты.Ru», близкий к руководству СКР, пояснил, что обыск проводится по делу о превышении должностных полномочий при приватизации ОАО «Уржумский спиртоводочный завод», на причастность к которому проверяется Алексей Навальный.