Бразилец Кака может стать игроком махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Судьба чемпиона мира, полузащитника мадридского "Реала" может решиться уже во вторник. Спортивный директор "Анжи" Роберто Карлос прибыл в Мадрид, чтобы обсудить условия перехода Кака из испанского клуба в российский.

Агент футболиста Шуми Бабаев ранее подтвердил информацию о том, что клубы уже провели предварительные переговоры. До закрытия трансферного окна в Европе осталось совсем мало времени.

"Реал" хочет завершить процесс по сделке с Кака уже во вторник, чтобы успеть до закрытия трансферного окна до конца четверга. Махачкалинский клуб выложит за бразильца примерно 18 миллионов евро.

Футбольный клуб "Анжи" сейчас ставит перед собой цель пробиться в Лигу чемпионов и перспективе выиграть этот турнир. Нужно серьезно усиливать состав. Владелец "Анжи" Сулейман Керимов готов инвестировать в клуб до 300 млн. евро.