Назначен новый Президент ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»

В Москве в понедельник, 28 января, состоялось очередное заседание Совета директоров ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». В связи с истечением срока действия Трудового договора завершены полномочия действующего Президента ЗАО «ГСС» Присяжнюка Владимира Сергеевича.

Новым Президентом ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» назначен Андрей Владимирович Калиновский, который приступит к выполнению своих обязанностей с 1 февраля 2013 года. В.С. Присяжнюк переходит на работу в ОАО «Компания «Сухой».

Также избран новый Председатель Совета директоров ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Им стал Михаил Асланович Погосян, являющийся в настоящее время Президентом, Председателем Правления Объединенной авиастроительной корпорации. Новый Председатель вступает в должность с момента избрания.

Новые кадровые назначения обусловлены масштабными задачами по наращиванию темпов серийного производства, расширению линейки продукции и повышению эксплуатационных преимуществ самолета Sukhoi Superjet 100, поясняет пресс-служба ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

До назначения на должность Президента ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» А.В. Калиновский с июля 2007 года занимал пост генерального директора ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова». В целях организации современного, отвечающего международным стандартам производства, под его руководством в ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» было выполнено техническое и технологическое перевооружение предприятия, а также проведена переподготовка персонала.

С мая 2011г. А.В. Калиновский занимал должность Первого вице-президента по производству ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» – директора Комсомольского - на - Амуре филиала.

Под непосредственным руководством А.В. Калиновского был налажен выпуск агрегатов самолета Sukhoi Superjet 100 в Новосибирске, а также конвейерная сборка самолета на филиале ЗАО «ГСС» в Комсомольске-на-Амуре.

Акционерами ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» являются ОАО «Компания «Сухой»» (75% – 1 акция) и, с 7 апреля 2009 г., стратегический партнер — итальянская Alenia Aermacchi (25% + 1 акция). Компания «Гражданские самолеты Сухого» была образована в 2000 году для создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения. Головной офис компании находится в Москве. ГСС имеет также филиалы на основных производственных площадках — в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске и Воронеже. Компания отвечает за производство самолетов Sukhoi Superjet 100. Рынки ответственности – Россия, страны СНГ, Китай, Индия, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. В настоящее время основным проектом компании является программа по созданию семейства российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) – региональный 100-местный самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» при участии Alenia Aermacchi. 19 мая 2008 г. SSJ100 совершил первый полет. Максимальная крейсерская скорость Sukhoi Superjet 100 – 0,81 Маха, крейсерская высота 12 200 м (40 000 футов). Длина полосы для базовой версии самолета составляет 1731 м, для версии с увеличенной дальностью полета – 2052 м. Дальность полета для базовой версии – 3048 км, для версии с увеличенной дальностью – 4578 км.