Деду Хасану установят 3-метровый памятник на могиле

На могиле криминального авторитета Аслана Усояна, известного как вор в законе Дед Хасан, установят трехметровый памятник. Памятник Усояну создаст известный новосибирский скульптор.

Мастер подготовил два эскиза надгробного мемориала, которые направил родным деда Хасана. Один из вариантов монумента: Аслан Усоян будет изображен в полный рост. Памятник включает звезду, которой поклоняются езиды (народность, к которой принадлежал Усоян), ангел, оплакивающий Усояна, и две "воровские" звезды по бокам постамента, они символизируют связь умершего с криминальным миром.

Местные СМИ пишут, что новосибирский скульптор уже ранее увековечил Деда Хасана, когда в 2009 году работал над юбилейной медалью с изображением "криминального авторитета".

"АН" сообщали, что Аслан Усоян был застрелен киллером 16 января 2013 года на Поварской улице у ресторана "Каретный двор". Снайпер якобы стрелял с крыши одного из домов из винтовки. Усоян получил ранение в шею. Уточняется, что ранения получила 30-летняя официантка.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 и ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, убийство), а также ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Предположительно, убийство криминального авторитета Аслана Усояна, вора в законе Деда Хасана стало местью за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как вор в законе Япончик.