В Подмосковье будут судить полицейских, обвиняемых в пытках и садизме

В Московской области перед судом предстанут сотрудники полиции, обвиняемые следствием в применении пыток с целью получения признательных показаний в совершении убийства, сообщает во вторник сайт СКР.

Расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела уголовного розыска МУ МВД России «Раменское» и старшего инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Жуковский завершено.

Фигуранты обвиняются в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п.п. «в», «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия, с угрозой его применения, с применением специальных средств, с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего).

"В марте 2007 года из контейнера, найденного недалеко от железнодорожной платформы «Гжель» в Раменском районе, было извлечено зацементированное тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщается на сайте Следственного Комитета России.

Оперативно–розыскные мероприятия осуществляли оперативные сотрудники УВД по Раменскому району, ими была получена информация о безвестном исчезновении жителя Раменского района. В отделение полиции доставили коллег пропавшего по работе, были задержаны двое жителей Республики Мордовия и один житель Брянской области, приехавшие в Московскую область на заработки.

Обвиняемые, как считает следствие, потребовали от доставленных дать им признательные показания о том, что обнаруженное тело неизвестного мужчины является телом их знакомого, жителя Раменского района, и что один из них произвел в него выстрел из ружья.

Задержанные отказались давать такие показания, в итоге сотрудники милиции, как считает следствие, подвергли их избиению и пыткам: одевали противогаз, перекрывая доступ к кислороду; пытали электрическим током.

Задержанные были вынуждены дать согласие на оговор жителя Брянской области, который также подписал заранее составленную сотрудниками явку с повинной в совершенном убийстве. На основании показаний мужчина был задержан и содержался под стражей в течение 11 месяцев, пока следствием не было установлено, что якобы убитый им гражданин все это время был жив и просто покинул территорию Раменского района.