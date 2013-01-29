Оскандалившийся в Петербурге комитет по энергетике возглавил Бондарчук

Во вторник на заседании правительства Петербурга губернатор Георгий Полтавченко представил нового главу комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Оскандалившееся на всю страну ведомство в связи коррупционным, так называемым, «Трубным делом» возглавил Андрей Бондарчук.

На новую работу чиновник перешел из Администрации правительства Ленинградской области, где руководил аналогичным комитетом.

Напомним, что трое предшественников Бондарчука в настоящее время являются фигурантами уголовного дела, связанного с хищением трёх миллиардов рублей из бюджета Петербурга, которые «испарились» благодаря махинациям связанным с прокладкой 600 километров некачественных теплосетей.

В итоге бывший главный энергетик Петербурга Александр Бобров, в настоящее время находится в международном розыске, а сменивший его Олег Тришкин, арестован. Последний руководитель комитета по энергетике, Владислав Петров, был вынужден уйти в отставку в конце декабря прошлого года. Напомним, что в ходе обыска его квартиры, следователи обнаружили и изъяли денежные средства в размере 18 млн. рублей, $100 тыс. и 100 тыс. евро. Однако пока в расследовании «Трубного дела» он проходит в статусе свидетеля.