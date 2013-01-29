Аншакову предъявлено обвинение по делу о клевете на фонд ХХС

Сегодня, 29 января 2013 года, председатель Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) Михаил Аншаков был вызван в Главное Управление МВД по г. Москве, где ему был вручен обвинительный акт по делу о клевете на фонд Храма Христа Спасителя, сообщила "Аргументам Недели" пресс-секретарь ОЗПП Ольга Скоробогатова.

Потерпевшим по делу фигурирует Василий Поддевалин – исполнительный директор фонда ХХС.

Следствие считает, что Михаил Аншаков оклеветал исполнительного директора фонда ХХС в интервью, озаглавленном «Изделие освящено. Обмену и возврату не подлежит», которое председатель ОЗПП дал «Новой газете» в сентябре прошлого года.

Сведения о том, что в храме Христа Спасителя фактически функционирует бизнес-центр, где расположены офисы 15 коммерческих фирм, автомойка, автосервис, шиномонтаж, автостоянка на 305 машиномест, прачечная, столовая и многочисленные павильоны, торгующие ювелирными изделиями, сувенирами и другим ширпотребом, по мнению следователя, являются клеветническими.

Фонду ХХС не понравилось и высказывание Аншакова, что на строительство храма в 90-ые годы более 10 миллионов человек внесли пожертвования, а вместо первоначального проекта, в соответствии с которым возводился храм и мемориальный комплекс героям войны 1812 года, построен многофункциональный бизнес-центр.

В обвинительном акте значится: «имея умысел оклеветать В. Поддевалина, М. Аншаков совершил действия, направленные на распространение клеветнических сведений».

В пресс-релизе ОЗПП, поступившем в АН, говорится, что "свои выводы дознание основывает на результатах лингвистической экспертизы, проведенной в ЭКЦ МВД по г. Москве, где эксперты пришли к заключению, что в исследуемом тексте интервью имеется высказывание в форме утверждения, содержащее негативную оценку действий В.М. Поддевалина. Таким образом, негативная оценка со стороны Аншакова деятельности исполнительного директора фонда ХХС органами дознания приравнена к клевете. Если подобного рода практика привлечения к уголовной ответственности за негативную оценку чьей-либо деятельности станет стараниями ГУ МВД по г. Москве и Прокуратуры г. Москвы общепринятой для правоохранительных органов, то вне закона может быть объявлена любая критика. Высказывать свое мнение по актуальным вопросам и давать оценки негативным явлениям в обществе для журналистов, блоггеров и рядовых граждан без опасений привлечения к уголовной ответственности станет невозможно. Что явно вступит в противоречие со ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 29 Конституции РФ".

Обвинение Аншакова - первое в России уголовное дело, возбужденное по новой ст. 128.1 УК РФ (ч.2 - клевета в СМИ).