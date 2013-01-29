МВД закупает электрошокеры на 56,7 миллионов рублей

Министерство внутренних дел России разместило заказ на проведение открытого аукциона в электронной форме на поставку 6 тысяч 809 электрошокеров на общую сумму 56,76 млн рублей.

Согласно распоряжению правительства РФ, электрошоковые устройства (автономные искровые разрядники АИР-107У) в том числе дистанционного действия, входят в состав специальных средств, которые состоят на вооружении в органах внутренних дел. Приказом МВД РФ утверждены нормы обеспечения подразделений органов данными средствами.



"Электрошокеры уже давно есть на вооружении МВД России. Это дополнительное средство в арсенале полиции, предназначено для задержания правонарушителя, если силы не равны (человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или бойцовая собака), а оснований для применения огнестрельного оружия нет", - отметили в МВД, сообщает РБК.



Данные устройства могут применяться также в случае, когда существует опасность группового нападения. "Например, если в патруле двое полицейских, а хулиганов пятеро", - пояснили в ведомстве.



